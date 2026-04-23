Украинский военнопленный назвал лучший транспорт для побега от ТЦК

Украинский военнопленный Николай Герман рассказал, что самокат стал самым действенным средством передвижения для мужчин, пытающихся уклониться от принудительной мобилизации. По его словам, именно на нём проще всего уйти от преследования сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), в отличие от пешего хода или велосипеда. Об этом пишет РИА «Новости».

Герман пояснил, что преимущество самоката — в манёвренности. Заметив патруль, можно мгновенно развернуться и уехать в обратном направлении. С велосипедом сложнее: пока остановишься и развернёшься, патруль уже успеет перехватить. Пешком же человека легко догнать.

«На самокате, мне кажется, проще. Плюс ты его где-то в руки — хоп — там перескочил, через что-то перебежал», — заявил военный.

Он также отметил, что массовое появление самокатов на улицах украинских городов совпало с началом мобилизации. Раньше на них ездили и девушки, и мужчины, теперь же катаются в основном мужчины. Автомобиль легко остановить на блокпосту, а самокат даёт реальный шанс скрыться.

«Довольно, мне кажется, сложнее будет поймать тебя. И поэтому самокатов много стало», — подытожил Герман.

Ранее сообщалось, что число нападений на сотрудников военкоматов на Украине выросло в три раза за прошлый год — до 341 случая. В 2026-м зафиксировано уже более 100 таких инцидентов. Недовольство мобилизацией растёт как среди призывников, так и среди воюющих солдат.