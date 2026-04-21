Bloomberg: На Украине втрое выросло число нападений на сотрудников ТЦК

Число нападений на сотрудников военкоматов на Украине выросло в три раза за прошлый год — до 341 случая. В 2026-м зафиксировано уже более 100 таких инцидентов. Недовольство мобилизацией растёт как среди призывников, так и среди воюющих солдат, пишет Bloomberg.

Издание описывает инцидент в Луцке, где группа молодых людей напала на военных, остановивших двух мужчин для проверки документов, после чего одному из задержанных удалось сбежать. Во Львове ответственный за мобилизацию офицер умер от ножевого ранения в шею.

Если в начале конфликта призыв проходил гладко, то теперь военкомы разыскивают уклонистов по домам, на работе и улицах. Это приводит к расколу общества. За нарушения правил призыва по всей Украине разыскивается около 2 млн человек, говорится в публикации. Издание отмечает, что массовый отказ от службы также вызывает недовольство среди находящихся на фронте солдат и их семей.

