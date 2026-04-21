Bloomberg: На Украине втрое выросло число нападений на сотрудников ТЦК
Число нападений на сотрудников военкоматов на Украине выросло в три раза за прошлый год — до 341 случая. В 2026-м зафиксировано уже более 100 таких инцидентов. Недовольство мобилизацией растёт как среди призывников, так и среди воюющих солдат, пишет Bloomberg.
Издание описывает инцидент в Луцке, где группа молодых людей напала на военных, остановивших двух мужчин для проверки документов, после чего одному из задержанных удалось сбежать. Во Львове ответственный за мобилизацию офицер умер от ножевого ранения в шею.
Если в начале конфликта призыв проходил гладко, то теперь военкомы разыскивают уклонистов по домам, на работе и улицах. Это приводит к расколу общества. За нарушения правил призыва по всей Украине разыскивается около 2 млн человек, говорится в публикации. Издание отмечает, что массовый отказ от службы также вызывает недовольство среди находящихся на фронте солдат и их семей.
К примеру, ранее пленный ВСУ Виктор Бойчук сообщил, что его призвали, несмотря на отсутствие селезёнки: комиссии игнорировали его состояние, обучение он не завершил, а избежать мобилизации можно было за $20 тыс. При этом глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что мобилизационный ресурс Украины исчерпан, выполнение планов даётся крайне непросто, а люди массово отказываются идти на фронт.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга