Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что мобилизационный ресурс на Украине исчерпан. В интервью YouTube-каналу «Маленькая страна» он назвал это «абсолютно закономерным развитием событий» для конфликта, который длится много лет.

По словам Буданова*, выполнение даже минимального плана по мобилизации в последние полгода дается крайне непросто, но компетентные органы, несмотря на трудности, продолжают выполнять поставленные задачи. При этом он охарактеризовал ситуацию как «очень сложную».

Украинские депутаты и эксперты неоднократно предупреждали о дефиците личного состава в ВСУ. На этом фоне в стране ужесточаются меры по призыву, вплоть до уличных задержаний, и обсуждается возможность мобилизации женщин. Киев также пытается привлечь к службе граждан, выехавших за рубеж. Он оценил обстановку на фронте как стабильную: линия фронта застыла, есть лишь тактические передвижения, не влияющие на ситуацию.