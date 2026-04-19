19 апреля, 14:26

Буданов* признал, что мобилизационный ресурс на Украине исчерпан

Обложка © ТАСС / АР / Gian Ehrenzeller

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что мобилизационный ресурс на Украине исчерпан. В интервью YouTube-каналу «Маленькая страна» он назвал это «абсолютно закономерным развитием событий» для конфликта, который длится много лет.

По словам Буданова*, выполнение даже минимального плана по мобилизации в последние полгода дается крайне непросто, но компетентные органы, несмотря на трудности, продолжают выполнять поставленные задачи. При этом он охарактеризовал ситуацию как «очень сложную».

«Решили, какой режим будет»: Буданов* рассказал о «большом достижении» на переговорах

Украинские депутаты и эксперты неоднократно предупреждали о дефиците личного состава в ВСУ. На этом фоне в стране ужесточаются меры по призыву, вплоть до уличных задержаний, и обсуждается возможность мобилизации женщин. Киев также пытается привлечь к службе граждан, выехавших за рубеж. Ранее руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявлял о серьёзных трудностях с мобилизацией, отметив, что после 12,5 года войны проблемы с набором людей закономерны. Он оценил обстановку на фронте как стабильную: линия фронта застыла, есть лишь тактические передвижения, не влияющие на ситуацию.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Анастасия Никонорова
