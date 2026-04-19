«Решили, какой режим будет»: Буданов* рассказал о «большом достижении» на переговорах

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* рассказал в интервью, как продвигаются переговоры по урегулированию конфликта с Россией. По его словам, стороны пока не нашли «финального решения» по территориальному вопросу. В остальном же есть прогресс.

«Многие другие вопросы в стадии согласования. Мы не нашли, естественно, на данный момент финального решения по территориальному вопросу между нами и РФ. Как минимум военная подгруппа уже проработала свои вопросы до конца полностью и завершила обсуждение того, какой режим будет поддерживаться после завершения боевых действий. Это уж большое достижение», — заявил Буданов*.

Он добавил, что сейчас завершается работа над гарантиями безопасности для Украины. Он назвал этот вопрос «критически» важным и «вопросом номер один» для будущего страны. Подробностей он не раскрыл.

«Это не подлежит сейчас огласке. Это закрытая работа между Украиной и США», — добавил Буданов*.

Раньше сообщалось, что Украина заявила о готовности организовать в Турции встречу Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Такие переговоры могут пройти только при участии президентов США и Турции — Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга