Фидан заявил о готовности Турции принять переговоры на Украине на высшем уровне

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что его страна по-прежнему готова организовать переговорный процесс для урегулирования украинского конфликта. Анкара может принять стороны как на техническом уровне, так и на уровне первых лиц.

«Прошлым летом мы трижды собирали стороны в Стамбуле и готовы сделать это снова, будь то на техническом уровне или на уровне лидеров. Стороны также встречаются и в других столицах», — сказал Фидан на пресс-конференции в ходе закрытия Антальского дипломатического форума.

По его словам, внезапная война между Ираном и США заставила мировое сообщество забыть о более насущных проблемах. Интерес к мирным переговорам по Украине резко снизился. Турецкий министр подчеркнул, что необходимо продолжать усилия по достижению мира.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой вновь использовать Стамбул в качестве переговорной площадки по украинскому урегулированию. Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Анкара придерживается взвешенной линии в вопросах урегулирования, и взаимодействие между сторонами по данной теме сохраняется.