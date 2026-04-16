Эрдоган предложил Стамбул для продолжения переговоров по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил использовать Стамбул как площадку для продолжения переговоров по Украине. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с турецким лидером.
«Уважаемый президент Турции предложил опять стамбульскую площадку для продолжения переговоров», — сказала спикер СФ.
По её словам, Анкара занимает взвешенную позицию по вопросу урегулирования. Матвиенко также отметила, что между сторонами продолжаются контакты и взаимодействие по данной теме. Заявление прозвучало на полях ассамблеи Межпарламентского союза, проходящей в Стамбуле.
В начале апреля Эрдоган уже призывал возобновить переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Турецкий лидер призвал международное сообщество активнее включаться в процесс разрешения конфликта.
