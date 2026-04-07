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Опубликовано 7 апреля, 18:48

Эрдоган призвал возобновить переговоры по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости возобновления переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сказал в разговоре с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

«Наш президент заявил, что Турция считает важным, чтобы международное сообщество более серьёзно относилось к контактам… и возобновило переговоры по прекращению российско-украинской войны», — говорится в заявлении канцелярии.

По словам Эрдогана, международное сообщество должно активнее включаться в процесс мирного урегулирования и уделять больше внимания дипломатии.

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Ранее, 4 апреля, Зеленский прилетел с неанонсированным визитом в Стамбул. Эрдоган подчеркнул важность обеспечения безопасного судоходства в Чёрном море. В канцелярии турецкого лидера также отметили, что Турция готова и дальше способствовать диалогу между Украиной и Россией, исходя из стремления к миру и стабильности в регионе.

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Александра Мышляева
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