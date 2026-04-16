Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 12:50

«Моему большому другу передайте привет»: Эрдоган обратился к Путину через Матвиенко

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил приветствие своему российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после переговоров с турецким лидером.

По её словам, Эрдоган тепло принял привет от президента РФ и попросил передать, что с нетерпением ждёт его визита в Турцию. В ответ он также адресовал приветствие, назвав Путина «своим большим другом».

Путин и Эрдоган обсудили угрозы Киева атаковать газопровод на дне Чёрного моря
Ранее сообщалось, что в Стамбуле стартовали переговоры между Эрдоганом и Валентиной Матвиенко. Встреча проходила в историческом дворце Долмабахче. Спикер Совфеда прибыла в республику с рабочим визитом.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Турция
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Путин
  • Валентина Матвиенко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar