«Моему большому другу передайте привет»: Эрдоган обратился к Путину через Матвиенко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил приветствие своему российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после переговоров с турецким лидером.

По её словам, Эрдоган тепло принял привет от президента РФ и попросил передать, что с нетерпением ждёт его визита в Турцию. В ответ он также адресовал приветствие, назвав Путина «своим большим другом».

Ранее сообщалось, что в Стамбуле стартовали переговоры между Эрдоганом и Валентиной Матвиенко. Встреча проходила в историческом дворце Долмабахче. Спикер Совфеда прибыла в республику с рабочим визитом.