Президент Турции принял спикера Совета Федерации в Стамбуле
В Стамбуле стартовали переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Встреча проходит в историческом дворце Долмабахче.
О начале диалога официально уведомила пресс-служба верхней палаты российского парламента. Информацию о старте мероприятия подтвердили представители обеих сторон.
Спикер Совфеда прибыла в республику с рабочим визитом. Подобные контакты на высшем уровне традиционно затрагивают вопросы двустороннего сотрудничества, региональной стабильности, а также актуальную международную повестку.
«В Стамбуле во дворце Долмабахче началась встреча между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко», — сказано в сообщении.
Стороны намерены обсудить текущее состояние российско-турецких отношений и перспективы их развития. Ожидается, что по итогам беседы появятся дополнительные подробности о достигнутых договорённостях.
Ранее Песков подтвердил организацию визита Путина в КНР. Он подчеркнул, что Китай — привилегированный стратегический партнёр России. Пресс-секретарь главы государства пообещал своевременно назвать дату поездки.
