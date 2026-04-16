Президент Турции принял спикера Совета Федерации в Стамбуле

В Стамбуле стартовали переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Встреча проходит в историческом дворце Долмабахче.

О начале диалога официально уведомила пресс-служба верхней палаты российского парламента. Информацию о старте мероприятия подтвердили представители обеих сторон.

Спикер Совфеда прибыла в республику с рабочим визитом. Подобные контакты на высшем уровне традиционно затрагивают вопросы двустороннего сотрудничества, региональной стабильности, а также актуальную международную повестку.

«В Стамбуле во дворце Долмабахче началась встреча между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко», — сказано в сообщении.

Стороны намерены обсудить текущее состояние российско-турецких отношений и перспективы их развития. Ожидается, что по итогам беседы появятся дополнительные подробности о достигнутых договорённостях.

