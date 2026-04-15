Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Трампом в Китае
На данный момент никаких задумок о встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в Китае нет. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Могу сказать, что сейчас таких задумок нет», — заявил представитель Кремля.
Песков также подтвердил организацию визита Путина в КНР. Он подчеркнул, что Китай — привилегированный стратегический партнёр России. Пресс-секретарь главы государства пообещал своевременно назвать дату поездки.
Ранее СМИ отмечали, что Путин посетит КНР через неделю после главы Белого дома. Трамп планирует побывать в Поднебесной 14-15 мая.
Напомним, помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай в первой половине года, и приглашение было принято. Глава российской дипломатии Сергей Лавров подчёркивал, что Москва рассчитывает на «активную и продуктивную» подготовку к визиту.
