Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 09:23

Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Трампом в Китае

Песков: На данный момент нет задумок о встрече Путина и Трампа в Китае

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На данный момент никаких задумок о встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в Китае нет. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Могу сказать, что сейчас таких задумок нет», — заявил представитель Кремля.

Песков также подтвердил организацию визита Путина в КНР. Он подчеркнул, что Китай — привилегированный стратегический партнёр России. Пресс-секретарь главы государства пообещал своевременно назвать дату поездки.

Ранее СМИ отмечали, что Путин посетит КНР через неделю после главы Белого дома. Трамп планирует побывать в Поднебесной 14-15 мая.

Лавров назвал сроки визита Путина в Китай

Напомним, помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай в первой половине года, и приглашение было принято. Глава российской дипломатии Сергей Лавров подчёркивал, что Москва рассчитывает на «активную и продуктивную» подготовку к визиту.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar