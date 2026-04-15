Лавров назвал сроки визита Путина в Китай
Лавров: Путин посетит Китай в первой половине года
Визит президента России Владимира Путина в Китай пройдёт в первой половине 2026 года. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр озвучил информацию журналистам по итогам официальной поездки в КНР.
Лавров обратил внимание, что в рамках гуманитарного сотрудничества лидеры РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин дали старт уже четырнадцатому по счёту «перекрёстному» году. Сейчас это год образования.
«И в рамках проработки программы визита президента Путина в первой половине нынешнего года в Китай мы предложили уделить в том числе и этому направлению», — сказал глава МИД РФ.
Лавров добавил, что при подготовке повестки дня саммита особое внимание уделят сфере образования.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле готовят визит Путина в Китай. Но сроки пока не раскрывают. Перед этим помощник президента Юрий Ушаков также говорил, что лидер КНР Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай в первой половине 2026 года. Российская сторона приняла приглашение.
