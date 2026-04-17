На Украине готовы организовать в Турции встречу главаря киевского режима Незалежной Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Данное заявление сделал глава украинского МИД Андрей Сибига.

По словам министра, переговоры возможны только при участии президентов США и Турции — Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана. Сибига сообщил, что соответствующий сигнал уже направлен турецким партнёрам. Он также высоко оценил посреднические усилия Анкары по урегулированию конфликта.

Напомним, ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой вновь использовать Стамбул в качестве переговорной площадки по украинскому урегулированию. Как сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Анкара предложила вернуться к стамбульскому формату для продолжения диалога. По словам спикера СФ, Турция занимает взвешенную позицию по вопросу урегулирования, и между сторонами сохраняются контакты и взаимодействие по этой теме.