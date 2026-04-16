Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила с неожиданным заявлением. По её словам, попытки коллективного Запада добиться «коллапса» Владимира Путина полностью провалились.

«Если объединённый Запад не добился этого за более чем четыре года, то сама идея провалилась», — написала Мендель в соцсети X.

При этом она подчеркнула, что из-за этой неудавшейся стратегии больше всех пострадала сама Украина.

Мендель добавила, что Киеву сейчас нужен мир, и именно к этому должна стремиться западная коалиция, а не к бессмысленным лозунгам.

«Огромные страдания Украины нельзя оправдать пустыми лозунгами», — резюмировала она.

Ранее Life.ru писал, что Зеленский считает вступление Украины в ЕС важнее членства в НАТО.