Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

16 апреля, 14:19

«Идея провалилась»: На Украине выступили с неожиданным заявлением о Путине

Бывший пресс-секретарь Зеленского признала провал планов Запада против Путина

Обложка © Life.ru

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила с неожиданным заявлением. По её словам, попытки коллективного Запада добиться «коллапса» Владимира Путина полностью провалились.

«Если объединённый Запад не добился этого за более чем четыре года, то сама идея провалилась», — написала Мендель в соцсети X.

При этом она подчеркнула, что из-за этой неудавшейся стратегии больше всех пострадала сама Украина.

Мендель добавила, что Киеву сейчас нужен мир, и именно к этому должна стремиться западная коалиция, а не к бессмысленным лозунгам.

«Огромные страдания Украины нельзя оправдать пустыми лозунгами», — резюмировала она.

Эрдоган предложил Стамбул для продолжения переговоров по Украине

Ранее Life.ru писал, что Зеленский считает вступление Украины в ЕС важнее членства в НАТО.

Дарья Денисова
