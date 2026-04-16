Глава украинского режима Владимир Зеленский заявил, что вступление страны в Евросоюз является более приоритетным, чем членство в НАТО. В интервью немецкому телеканалу ZDF он отметил, что сроки интеграции зависят от готовности самого Евросоюза усиливаться.

«Если ЕС хочет стать сильнее через 100 лет, можно отложить вступление Украины на 100 лет», — сказал он.

Украина способна внести вклад в развитие объединения благодаря своему военному потенциалу и технологическому опыту, считает Зеленский. Он подчеркнул, что вступление в ЕС рассматривается Киевом как более значимое направление, чем участие в Североатлантическом альянсе. Зеленский добавил, что укрепление ЕС возможно за счет включения Украины, однако окончательное решение остается за европейскими странами.

Ранее в Ирландии раскритиковали заявления Владимира Зеленского о стремлении Украины к вступлению в Евросоюз. В Дублине усомнились в понимании украинским лидером финансовых условий членства в ЕС.