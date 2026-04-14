Владимир Зеленский явно не понимает финансовые последствия возможного вступления Украины в Евросоюз, раз так настойчиво требует предоставить членство, за которое Киеву вообще-то придётся платить. Об этом сказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Попрошайка опять принялся за старое. Знает ли он, что за членство надо платить, а не наоборот?» — подчеркнул Боуз, комментируя соответствующие призывы главы киевского режима на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, где Зеленский проворчал, что его не устраивает «демоверсия» вступления Украины в ЕС и НАТО.

Ранее Владимир Зеленский призвал Европейский союз обозначить конкретные сроки вступления Украины в сообщество. В тот же день глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что назвать дату невозможно. По её словам, Украина должна провести необходимые реформы, а союз — подготовиться к расширению, прежде чем можно будет говорить о сроках. Однако настойчивый Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем вновь потребовал от Евросоюза принять его страну в свой состав.