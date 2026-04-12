Главарь киевского режима Владимир Зеленский своими угрозами в адрес венгерского премьера Виктора Орбана только навредил перспективам вступления в Евросоюз. Об этом пишет издание The European Conservative (TEC).

Спор между Будапештом и Киевом перешёл в новую фазу после того, как украинская сторона публично пригрозила Орбану. В ход пошла фраза о том, что украинские военные «будут общаться с ним на своём языке».

«Даже если счесть это не более чем риторикой, среди лидеров ЕС не принято обмениваться угрожающими посланиями», — подчёркивается в статье.

Журналисты напоминают: членство в Евросоюзе предполагает хотя бы базовый минимум взаимного уважения.

Судя по публикации, такая выходка Киева вряд ли добавит ему очков в глазах европейской бюрократии. Скорее наоборот — лишь отдалит и без того призрачную перспективу интеграции.

