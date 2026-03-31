Зеленский затребовал дату вступления в ЕС, но Каллас дала ему от ворот поворот

Владимир Зеленский призвал Европейский союз обозначить конкретные сроки вступления Украины в сообщество. Заявление прозвучало на неформальной встрече представителей ЕС в Киеве.

«Нам нужны конкретные сроки, давайте их установим, давайте работать вместе», — сказал он, подчеркнув, что членство в ЕС рассматривается как гарантия безопасности.

Однако в тот же день глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что назвать дату невозможно. По её словам, Украина должна провести необходимые реформы, а союз — подготовиться к расширению, прежде чем можно будет говорить о сроках.

«Я не могу назвать конкретную дату вступления Украины в ЕС», — подчеркнула Каллас.

Ранее о невозможности принятия Украины в ЕС к началу 2027 года заявила еврокомиссар по вопросам расширения сообщества Марта Кос. Она подчеркнула, что все понимают, что это присоединение не состоится в ближайшие годы.