Вступление Украины в Европейский союз к началу 2027 года является невозможным. Об этом на конференции в Брюсселе сообщила еврокомиссар по вопросам расширения сообщества Марта Кос.

«Я думаю, все понимают невозможность присоединения Украины к ЕС к 1 января 2027 года», — сказала она.

Ранее сообщалось, что глава украинского режима Владимир Зеленский обеспокоен отсутствием прогресса в ЕС по преодолению венгерского вето на выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро. Венгрия фактически блокирует инициативы Брюсселя и украинской стороны, что вызывает раздражение у Зеленского.