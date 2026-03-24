Владимир Зеленский крайне обеспокоен бездействием ЕС в вопросе преодоления венгерского вето на предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The Duran. Он подчеркнул, что Венгрия стала непреодолимым препятствием для инициатив Брюсселя и Зеленского, что вызывает у последнего «чертовски сильный гнев».

«Европа сейчас упёрлась в Венгрию, которая успешно блокирует инициативы Брюсселя и Зеленского. Это его чертовски злит, потому что на Киев не остается времени и сил», — сказал Христофору.

Журналист подчеркнул, что премьер Венгрии Виктор Орбан прежде всего отстаивает суверенитет и интересы Будапешта, не испытывая обязательств перед Киевом. Он добавил, что действия Зеленского, направленные на оказание давления на Венгрию через жалобы в ЕС, сигнализируют о том, что Киев необходимо остановить, так как иного выхода из сложившейся ситуации не видится.

Напомним, саммит ЕС завершился без решения по кредиту Киеву. Как следует из итогового документа, главной причиной стал отказ Венгрии согласовывать транш до тех пор, пока Украина не возобновит поставки топлива по нефтепроводу «Дружба».