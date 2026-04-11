10 апреля, 21:12

Лавров: ЕС простит Зеленскому всё ради его проплаченной миссии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что Евросоюз закроет глаза на любые действия Владимира Зеленского. Единственное условие — он должен продолжить выполнять свою текущую роль.

Так министр ответил журналистам на вопрос об утечках беседы представителя ЕС с венгерским коллегой Петером Сийярто. По словам Лаврова, киевские власти давно игнорируют и требования Брюсселя, и собственную конституцию — это ни для кого не секрет.

В Москве уверены: западные столицы готовы простить украинскому главарю всё что угодно. От него лишь требуется и дальше реализовывать «проплаченную миссию», подчеркнул министр.

«Лучше помалкивать и не позориться»: Лавров жёстко прокомментировал утечку своего разговора с Сийярто

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла уликой прослушку беседы Лаврова с Сийярто. По её словам, это наглядно демонстрирует, что именно страны Запада систематически вмешиваются в избирательные процессы других государств, не исключая и своих ближайших союзников. Напомним, в Венгрии 12 апреля пройдут парламентские выборы.

Никита Никонов
