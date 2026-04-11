Глава МИД России Сергей Лавров сожалеет о недостатке воспитания у нынешних европейских ньюсмейкеров. Соответствующее заявление он сделал, комментируя утечки своего разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Министр напомнил старую истину: подслушивать — грешно. Особенно если добытая информация выставляет самого слушающего в невыгодном свете.

«А уж если подслушал что-то, что разоблачает тебя самого — тем более лучше помалкивать и не позориться», — приводятся слова дипломата на сайте МИД РФ.

По его мнению, родителям следовало бы объяснить европейским представителям эти простые правила. Лавров подчеркнул, что публичное разглашение подобных записей говорит лишь о бестактности.

Глава российской дипломатии также отметил, что неоднократно обсуждал с венгерским коллегой положение нацменьшинств на Украине. Так министр отреагировал на недовольство пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пинью из-за контактов Москвы и Будапешта.

Ранее Сийярто отреагировал на прослушку его разговора с Лавровым. Глава венгерской дипломатии считает, что Европейский союз проводит провальную политику по отношению к России, которая оборачивается большими потерями для самого ЕС, а не для РФ.