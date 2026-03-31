«Отличная работа!»: Сийярто отреагировал на прослушку его разговора с Лавровым

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что не видит препятствий для публикации его разговора по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Сегодня «разведчики» сделали очередное «важное открытие»: они доказали, что я говорю то же самое публично, что и по телефону… Отличная работа!» — написал он.

Глава венгерской дипломатии считает, что Европейский союз проводит провальную политику по отношению к России, которая оборачивается большими потерями для самого ЕС, а не для России.

Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее выразил крайнее удивление и даже насмешку по поводу обвинений в шпионаже, выдвинутых против главы венгерского МИД. Он подчеркнул, что использование смартфонов во время официальных встреч, даже на уровне министров и премьеров, является обыденным явлением. Однако, 31 марта в интернете появилась запись телефонного разговора между Сийярто и Лавровым, где, согласно зарубежным СМИ, они обсуждали визит венгерского министра в Петербург и потенциальную отмену санкций против РФ.

Ранее Life.ru сообщал о беспрецедентном шпионском скандале между Украиной и Венгрией. После задержания 9 мая СБУ двух человек по обвинению в работе на венгерскую военную разведку в Закарпатье, Будапешт выслал двух украинских шпионов под дипломатическим прикрытием. Украина в ответ выслала двух венгерских дипломатов из Киева. В Будапеште считают, что действия украинских властей направлены на дискредитацию Венгрии в Евросоюзе. Премьер страны Виктор Орбан заявлял, что цель Киева — помешать венгерскому референдуму о вступлении Украины в ЕС.