

19 апреля, 09:48

Фронт «застыл», людей не хватает: Буданов* высказался о ситуации в ВСУ

Кирилл Буданов*. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Кирило Буданов

Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил о серьёзных трудностях с мобилизацией и оценил текущую обстановку на фронте как стабильную без заметных сдвигов. Об этом он сообщил в интервью молдавским СМИ.

«Проблемы с набором людей на войну, после того как война длится уже 12,5 лет, — это абсолютно закономерное развитие событий», отметил он.

Даже выполнение минимальных показателей по призыву требует серьёзных усилий. Он подчеркнул, что текущая ситуация с комплектованием войск остаётся напряжённой. Буданов* отметил, что подобные трудности объяснимы длительностью конфликта. На этом фоне снижается готовность населения участвовать в боевых действиях.

«Я бы сказал, что мы сейчас находимся в ситуации, когда в стратегическом плане линия фронта застыла. Есть тактические передвижения с одной и с другой стороны, но они ни на что не влияют», — подчеркнул он.

Он добавил, что нынешняя динамика частично напоминает события 2023 года. При этом уточнять детали такого сравнения глава офиса не стал.

Ранее сообщалось, что в Европе уже фиксируются случаи принудительного возвращения граждан Украины. Речь идёт о высылке за нарушения законодательства. После этого мужчин доставляют к украинской границе. Там их встречают представители территориальных центров комплектования.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

BannerImage
Милена Скрипальщикова
