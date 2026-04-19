В ТЦК Киева подтвердили стрельбу резиновыми пулями при попытке мобилизации

Территориальный центр комплектования в Киеве подтвердил инцидент со стрельбой в ходе попытки задержания гражданина. Как утверждают в ведомстве, сотрудники стреляли резиновыми пулями.

Согласно заявлению ТЦК, полицейские совместно с военкомами остановили автомобиль для проверки военно-учётных документов водителя. Мужчина отказался предъявлять документы, проигнорировал требования и попытался уехать.

«По предварительным данным, выстрелы были произведены одним из не входивших в группу оповещения военнослужащих из личного устройства для отстрела резиновых патронов», — говорится в заявлении.

В отношении беглеца возбуждено уголовное дело по статье о сопротивлении представителям властей. Кроме того, ТЦК «пообещал» провести служебную проверку по факту применения огнестрела.

Напомним, в столице Украины сотрудники ТЦК применили табельное оружие во время принудительной мобилизации, выстрелив в легковой автомобиль. На видео видно, как два служебных микроавтобуса перекрыли движение гражданскому седану, но тот всё же уехал. Один из представителей военкомата в чёрной униформе достал пистолет и начал стрелять вслед уходящей машине, а затем принялся собирать стреляные гильзы с асфальта.