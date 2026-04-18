Ужас в Киеве: На видео попал момент стрельбы, после которого затихли крики женщины
Обложка © Telegram / SHOT
Появилось видео с неадекватом, который устроил беспорядочную стрельбу в Киеве. На появившихся кадрах слышны отчётливые звуки выстрелов и крики женщины.
Мужчина в Киеве беспорядочно стрелял в прохожих. Видео © Telegram / Киевский движ
Съёмка велась из окна многоэтажного дома. На видео слышны истошные крики женщины, которая, вероятно, встретилась на пути убийце. Её судьба неизвестна.
Ранее в столице Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) применили табельное оружие во время принудительной мобилизации, выстрелив в легковой автомобиль. По словам очевидцев, водитель отказался выходить из салона, после чего несколько человек в военной форме ВСУ попытались выбить стёкла.
