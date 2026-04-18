Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 апреля, 14:19

Стрельба на дороге: В Киеве сотрудники военкомата открыли огонь по машине гражданского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

В столице Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) применили табельное оружие во время принудительной мобилизации, выстрелив в легковой автомобиль. О данном инциденте проинформировало местное информагентство УНИАН.

Відео © Telegram / Страна. ua

На обнародованных кадрах запечатлено, как два служебных микроавтобуса перекрыли движение гражданскому седану. По словам очевидцев, водитель отказался выходить из салона, после чего несколько человек в военной форме ВСУ попытались выбить стёкла. В ответ на это водитель легковушки оттолкнул автомобили военных и уехал.

Один из представителей военкомата в чёрной униформе достал пистолет и начал стрелять вслед уходящей машине, а затем принялся собирать стреляные гильзы с асфальта.

«Комментариев от ТЦК пока нет», — заключили журналисты.

Школьник спалил автобус ТЦК в Одессе
Ранее сообщалось, что на Украине зафиксирован рекордный рост числа нападений на сотрудников ТЦК. Только за первые месяцы 2026 года регистрируется около 35 таких случаев ежемесячно.

Вероника Бакумченко
