Стрельба на дороге: В Киеве сотрудники военкомата открыли огонь по машине гражданского

В столице Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) применили табельное оружие во время принудительной мобилизации, выстрелив в легковой автомобиль. О данном инциденте проинформировало местное информагентство УНИАН.

В Киеве сотрудники военкомата открыли огонь по автомобилю гражданских лиц в ходе силовой мобилизации. Видео © Telegram / Страна. ua

На обнародованных кадрах запечатлено, как два служебных микроавтобуса перекрыли движение гражданскому седану. По словам очевидцев, водитель отказался выходить из салона, после чего несколько человек в военной форме ВСУ попытались выбить стёкла. В ответ на это водитель легковушки оттолкнул автомобили военных и уехал.

Один из представителей военкомата в чёрной униформе достал пистолет и начал стрелять вслед уходящей машине, а затем принялся собирать стреляные гильзы с асфальта.

«Комментариев от ТЦК пока нет», — заключили журналисты.

Ранее сообщалось, что на Украине зафиксирован рекордный рост числа нападений на сотрудников ТЦК. Только за первые месяцы 2026 года регистрируется около 35 таких случаев ежемесячно.