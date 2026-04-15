На Украине рекордно выросло количество нападений на сотрудников ТЦК

На Украине наблюдается рекордный рост числа нападений на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК). Как пишет El País, только за первые месяцы 2026 года регистрируется около 35 таких случаев ежемесячно.

По данным Национальной полиции, в 2025 году было зафиксировано 341 нападение, что в три раза больше, чем в 2024-м. Один из последних резонансных инцидентов произошёл во Львове, где сотрудник ТЦК был убит при попытке проверки документов. Издание отмечает, что усталость от мобилизации и нехватка личного состава становятся серьёзной проблемой для страны.