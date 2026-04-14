Каждый десятый руководитель ТЦК на Украине попался на обогащении

На Украине часть руководителей территориальных центров комплектования (ТЦК) оказалась под подозрением в незаконном обогащении. Об этом сообщает «Суспильне».

По данным издания, речь идёт о шести из 62 руководителей, занимавших эти должности. Среди них — бывшие главы ТЦК в Одесской, Черкасской, Ровенской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Закарпатской областях.

Национальное антикоррупционное бюро Украины с 2022 года завершило 32 проверки. В девяти случаях были выявлены признаки незаконного обогащения на общую сумму около 368 млн гривен. При этом, по данным проверки, почти половина руководителей — 29 человек — приобрели активы в пределах своих доходов, а 27 человек не покупали имущества вовсе.

