На Украине блогер Василий Мойсеенко, публикующийся в Сети под псевдонимом «Киевский ревизор», пожаловался на угрозы, которые поступают ему и дочери после расследования фактов фальсификаций в Винницкой военно-врачебной комиссии. Детали истории приводит украинское издание «Страна».

Мойсеенко ведёт свой канал в TikTok, где уже набрал 250 тысяч подписчиков. Он называет себя независимым журналистом и помогает раскрыть злодеяния сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат). В феврале текущего года мужчина рассказал, что его схватили прямо на улице и привезли в военкомат, где сильно избили и заставили подписать документы о службе в ВСУ. При этом медкомиссия признала его пригодным к армии и отправке на фронт.

Мойсеенко начал собственное расследование и доказал, что медкомиссия подделала результаты проверки. Он опубликовал записи разговоров с представителями ТЦК и врачебной комиссии. Всё это показало, что военкомы просто хотели избавиться от «неудобного журналиста». Сейчас Мойсеенко получает угрозы с требвоаниями прекратить «копать» под ТЦК.

Ранее на украинской Волыни водитель, пытавшийся уйти от блокпоста, «прокатил» на капоте сотрудника ТЦК. Местные каналы сообщают, что инцидент произошёл на трассе, где представители военкомата вместе с полицией пытались остановить автомобиль.