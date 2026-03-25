Дрифт по-украински: Мужчина прокатил на капоте военкома, угоняя от ТЦК
На Украине мужчина прокатил на капоте сотрудника военкомата, угоняя от ТЦК
На Украине мужчина «прокатил» на капоте сотрудника военкомата, угоняя от ТЦК.
На украинской Волыни водитель, пытавшийся уйти от блокпоста, «прокатил» на капоте сотрудника ТЦК. Местные каналы сообщают, что инцидент произошёл на трассе, где представители военкомата вместе с полицией пытались остановить автомобиль.
На Украине мужчина «прокатил» на капоте сотрудника военкомата, угоняя от ТЦК. Видео © Telegram / Труха Украина
Конфликт начался ещё до этого — очевидцы рассказывают о разбитых стёклах и перебранке. Однако официальной информации о случившемся не поступало.
Позже в местных СМИ со ссылкой на пресс-службу ТЦК появилась информация, что водителя задержали. Его доставили в военкомат для возможного дальнейшего прохождения службы.
Ранее сообщалось, что украинские военкомы начали ловить мужчин через сайты знакомств. Сотрудники ТЦК регистрируются на таких ресурсах, знакомятся с призывниками и назначают свидания. Но вместо девушки на встречу приезжают военные и увозят жертву. По словам сотрудницы военкомата, в такие ловушки каждый месяц попадается немало мужчин. Они идут на романтическое свидание, а уезжают уже мобилизованными.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.