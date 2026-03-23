23 марта, 14:21

Кофе с видом на окоп: Украинские военкомы освоили искусство пикапа ради призывников

Военкоматы Украины открыли охоту за призывниками на сайтах знакомств

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Украинские сотрудники военкоматов начали ловить мужчин через сайты знакомств — они назначают свидания, а на месте мобилизуют жертву. Данную информацию передаёт издание «Страна.ua» со ссылкой на посты в соцсетях.

Представители территориальных центров комплектования регистрируются на подобных ресурсах, знакомятся с призывниками и назначают им встречу. Но вместо красивой девушки к назначенному времени приезжают мужчины в форме и увозят ничего не подозревающего беднягу.

По словам сотрудницы военкомата, в такую ловушку каждый месяц попадается немало клиентов с каждого сайта знакомств. Жертвы приходят на романтическое свидание, а уезжают уже мобилизованными.

В Одессе военкомы мобилизовали жениха по пути на свадьбу
В Одессе военкомы мобилизовали жениха по пути на свадьбу

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области девять приходов канонической Украинской православной церкви остались без настоятелей из-за мобилизации священнослужителей. На территории Шумского благочиния сотрудниками ТЦК были удержаны пятеро служителей церкви, а также протодиакон и диакон. Помимо этого, позднее призыву подвергся преподаватель Почаевской духовной семинарии УПЦ Игорь Ковалюк.

Юлия Сафиулина
