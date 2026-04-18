В Нигерии террористы захватили автобус с 18 выпускниками средних школ

Неизвестная террористическая группировка захватила в заложники 18 выпускников средних школ в Нигерии. Об этом сообщил телеканал Channels со ссылкой на местные власти. Инцидент произошёл в штате Бенуэ недалеко от города Отукпо.

Нападение случилось на шоссе. Учащиеся направлялись для сдачи экзаменов в вузы. Преступники атаковали автобус и увели выпускников в неизвестном направлении.

Органы безопасности начали операцию по поиску преступников и освобождению заложников.

Ранее в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции неизвестный открыл стрельбу в школе. В результате нападения погибли 9 человек, ещё 20 получили ранения. Нападавший сначала выстрелил в воздух на школьном дворе, а затем зашёл внутрь здания и продолжил стрельбу. Злоумышленником оказался ученик восьмого класса, который проник в два класса. Его смог обезвредить один из учителей.