18 апреля, 02:26

В Нигерии террористы захватили автобус с 18 выпускниками средних школ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katja Tsvetkova

Неизвестная террористическая группировка захватила в заложники 18 выпускников средних школ в Нигерии. Об этом сообщил телеканал Channels со ссылкой на местные власти. Инцидент произошёл в штате Бенуэ недалеко от города Отукпо.

Нападение случилось на шоссе. Учащиеся направлялись для сдачи экзаменов в вузы. Преступники атаковали автобус и увели выпускников в неизвестном направлении.

Органы безопасности начали операцию по поиску преступников и освобождению заложников.

Полиция Турции задержала 83 человека за оправдание кровавых атак на школы

Ранее в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции неизвестный открыл стрельбу в школе. В результате нападения погибли 9 человек, ещё 20 получили ранения. Нападавший сначала выстрелил в воздух на школьном дворе, а затем зашёл внутрь здания и продолжил стрельбу. Злоумышленником оказался ученик восьмого класса, который проник в два класса. Его смог обезвредить один из учителей.

Антон Голыбин
