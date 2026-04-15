В Турции произошла вторая за два дня стрельба в школе: 4 убиты, 20 ранены

В провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции неизвестный открыл стрельбу в школе, в результате чего есть жертвы и раненые. По предварительным данным, 4 погибших, 20 раненых, сообщает NTV.

Злоумышленник сначала выстрелил в воздух на школьном дворе, после чего зашёл внутрь здания и продолжил беспорядочную стрельбу. На месте работает полиция. Точное число убитых и раненых уточняется. Но губернатор Кахраманмараша Мюкеррем Унлюер объявил, что в результате вооружённого нападения уже известно о 4 погибших и 20 пострадавших. По его словам, четверо раненых находятся в критическом состоянии.

Атака произошла около 14:00 по Москве. Унлюэр уточнил, что нападавший был учеником восьмого класса и проник в два класса, чтобы совершить нападение. Его смог обезвредить один из учителей.

Это второе нападение на школу в Турции за последние дни. Вчера стало известно, что в турецком городе Сиверек провинции Шанлыурфа неизвестный с оружием напал на учебное заведение. По данным местных СМИ, злоумышленник ранил 16 человек и взял заложников.