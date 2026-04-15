15 апреля, 15:52

Число жертв стрельбы в школе Турции возросло до девяти

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Число погибших при стрельбе в школе в турецком Кахраманмараше увеличилось до девяти человек. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Мустафа Чифтчи.

«В результате этого инцидента погибли девять человек — восемь учеников и один учитель», — заявил он журналистам. Ранее сообщалось о четырёх жертвах и 20 пострадавших.

По данным властей, в больницах остаются 13 раненых, шестеро из них находятся в реанимации. Трое пострадавших оцениваются как тяжёлые. Нападавший был учеником восьмого класса и после атаки покончил с собой. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Это уже второе за несколько дней нападение на школу в Турции. Вчера стало известно, что в городе Сиверек провинции Шанлыурфа неизвестный с оружием атаковал учебное заведение. По сведениям местных СМИ, злоумышленник ранил 16 человек и взял заложников. Очевидцы говорят, что нападавшему около 17–18 лет, он был с длинноствольным оружием — предположительно, дробовиком.

Александра Мышляева
