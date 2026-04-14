Бортников: С начала года в РФ предотвращено 37 вооружённых нападений на школы

Силовые структуры России с начала года пресекли на стадии подготовки 37 вооружённых нападений на объекты образования. Такие данные озвучил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК.

По словам главы ведомства, противник активизирует в соцсетях и мессенджерах работу закрытых групп, связанных с запрещёнными в РФ террористическими движениями. Там продвигают идеи массовых убийств и провоцируют подростков на атаки.

«Многие из тех, кто их совершил, не задумывались о последствиях своих поступков, неотвратимости и строгости наказания», — подчеркнул Бортников.