Четверо подростков арестованы за теракты и диверсии в трёх регионах России

В России арестованы четверо подростков, обвиняемых в совершении и подготовке терактов и диверсий за небольшие вознаграждения. Речь идёт о делах, возбужденных в Башкирии, Кировской области и Красноярском крае, сообщили в Следственном комитете.

«СК во взаимодействии с ФСБ России продолжает расследование ряда уголовных дел в отношении несовершеннолетних, обвиняемых в совершении террористического акта в Республике Башкортостан, покушении на террористический акт в Кировской области, приготовлении к диверсии в Красноярском крае», — сказала фициальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В Башкирии двое 15-летних подростков подожгли оборудование на железной дороге за 15 тысяч рублей. Они признали вину частично и объяснили, что хотели заработать, не осознавая последствий.

В Кирове 17-летний подросток попытался устроить поджог трансформаторной подстанции с использованием горючей жидкости по заданию неизвестного.

В Красноярском крае ещё один 17-летний злоумышленник готовил диверсию за обещанное вознаграждение в 600 долларов. Он пытался привлечь знакомых, но после отказа решил действовать самостоятельно и был задержан. Следствие устанавливает личности заказчиков, которые через мессенджеры передавали задания несовершеннолетним.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Забайкалье подростки получили многолетние тюремные сроки за поджог леса по указке Киева. Они выполняли задание куратора, который действовал в интересах Украины. В результате поджога причинён ущерб на сумму более 322 миллионов рублей. Кроме того, возникшее возгорание представляло реальную опасность для жизни людей.