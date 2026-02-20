Подростки получили многолетние сроки за поджог леса в Забайкалье по указу Киева

Суд приговорил подростков к реальным срокам лишения свободы за поджоги леса в Забайкалье по указке куратора из Украины. Поджигателям вменили статьи о терроризме. Виновные получили по 6,5 и 7 лет колонии. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Решение вынес 2-й Восточный окружной военный суд. Оба подростка будут отбывать сроки в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, летом 2025 года подростки подожгли лес у посёлка Атамановка. Они выполняли задание куратора, который действовал в интересах Украины. Пожар нанёс ущерб свыше 322 миллионов рублей. Возгорание создало угрозу жизни людей.