Двух подростков в Забайкалье будут судить за теракт по заданию кураторов ВСУ

В Забайкальском крае завершено расследование и утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о теракте против двух 16-летних жителей региона. По данным следствия, подростки по заданию куратора, действовавшего в интересах Украины, совершили поджог леса у посёлка Атамановка. Об этом сообщила прокуратура Забайкальского края в Telegram-канале.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Восточный окружной военный суд. Подростки обвиняются по статьям о террористическом акте, совершённом группой лиц, и вовлечении в его совершение. По версии следствия, один из них через интернет связался с неизвестным куратором, который предложил деньги за совершение диверсий. Вместе со своим знакомым подростки приобрели бензин и подожгли лес, сняв действия на видео для отчёта заказчику. Вознаграждения они так и не получили.

По данным регионального управления ФСБ, подростки под видом волонтёров поджигали леса в течение нескольких дней в июле. Их действия привели к возникновению крупного пожара, нанёсшего ущерб на сумму более 322 миллионов рублей и создавшего угрозу жизни людей. С учётом возраста обвиняемым может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что военнослужащий украинских формирований и оператор БПЛА Геннадий Третьяков заочно арестован и объявлен в международный розыск по обвинению в совершении террористического акта в Брянской области. Военными следователями установлено, что 9 февраля 2025 года Третьяков, находясь на территории Украины, произвёл запуск БПЛА FPV DJI Mavic 3Е, с которого осуществил сброс боеприпаса в Погарском районе, в результате чего погиб мужчина. По ходатайству следователя ГВСУ СК России Третьякову заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.