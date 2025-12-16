Вооружённые силы Украины (ВСУ) используют TikTok для набора иностранных наёмников, при этом размер обещанного вознаграждения существенно превышает фактические выплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Согласно источнику агентства, на Херсонском и Запорожском направлениях наёмники встречаются реже, но отдельные группы из Колумбии всё же продолжают участвовать в боевых операциях. Иностранцам обещают $5 тыс. в месяц, однако фактически они получают около $350–400.

Ранее стало известно, что командование ВСУ сосредоточивает значительные силы для планируемого контрудара в районе Купянска Харьковской области. Для этой операции формируется специальный полк численностью не менее 2500 человек. В состав входят нацгвардейцы, бразильские наёмники и осуждённые.