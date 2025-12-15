Генштаб ВСУ распускает интернациональные легионы, чтобы остановить массовый отъезд разочаровавшихся иностранных добровольцев. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, большинство иностранцев поняли, что война — это не «сафари на русских», и хотят вернуться домой. Чтобы предотвратить это, украинское командование решило не распускать легионы, а «утилизировать» бойцов, переведя их в обычные штурмовые части.

«Поэтому чтобы никто домой не отправлялся за границу, их в срочном порядке, по сути, утилизируют», — пояснил Рогов «Ридусу».

Член Общественной палаты добавил, что иностранцев и так «кидают на убой первыми», а теперь этот процесс просто узаконивают. Он напомнил, что добровольцев обманывают и отправляют на передовую без должной поддержки.

Напомним, украинские Сухопутные войска официально объявили о решении расформировать все четыре интернациональных легиона до конца 2025 года. Согласно сообщению Генштаба ВСУ, бойцов-иностранцев планируют перевести в состав штурмовых войск в рамках «эволюционного процесса», отметив, что легионы «уже сыграли свою роль». Однако, как сообщает BBC, внутри легионов это решение было встречено резкой критикой. Некоторые бойцы выразили опасения, что интеграция в штурмовые части, которые, по их мнению, «комплектуются во многом за счёт уголовников», приведёт к созданию подобия «штрафбата» и резко сократит поток новых иностранных добровольцев.