15 декабря, 15:34

Рогов: Киев распускает иностранные легионы, чтобы наёмники не разбежались

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Генштаб ВСУ распускает интернациональные легионы, чтобы остановить массовый отъезд разочаровавшихся иностранных добровольцев. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, большинство иностранцев поняли, что война — это не «сафари на русских», и хотят вернуться домой. Чтобы предотвратить это, украинское командование решило не распускать легионы, а «утилизировать» бойцов, переведя их в обычные штурмовые части.

«Поэтому чтобы никто домой не отправлялся за границу, их в срочном порядке, по сути, утилизируют», — пояснил Рогов «Ридусу».

Член Общественной палаты добавил, что иностранцев и так «кидают на убой первыми», а теперь этот процесс просто узаконивают. Он напомнил, что добровольцев обманывают и отправляют на передовую без должной поддержки.

Напомним, украинские Сухопутные войска официально объявили о решении расформировать все четыре интернациональных легиона до конца 2025 года. Согласно сообщению Генштаба ВСУ, бойцов-иностранцев планируют перевести в состав штурмовых войск в рамках «эволюционного процесса», отметив, что легионы «уже сыграли свою роль». Однако, как сообщает BBC, внутри легионов это решение было встречено резкой критикой. Некоторые бойцы выразили опасения, что интеграция в штурмовые части, которые, по их мнению, «комплектуются во многом за счёт уголовников», приведёт к созданию подобия «штрафбата» и резко сократит поток новых иностранных добровольцев.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
