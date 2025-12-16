СК заочно обвинил оператора БПЛА ВСУ по делу о теракте в Брянской области

Военнослужащий украинских формирований и оператор БПЛА Геннадий Третьяков заочно арестован и объявлен в международный розыск по обвинению в совершении террористического акта в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Оператор БПЛА ВСУ Геннадий Третьяков. Фото © Telegram / Следком

«Военными следователями установлено, что 9 февраля 2025 года Третьяков, находясь на территории Украины, произвёл запуск БПЛА FPV DJI Mavic 3Е, с которого осуществил сброс боеприпаса в Погарском районе, в результате чего погиб мужчина. По ходатайству следователя ГВСУ СК России Третьякову заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

А ранее жительницу Белгорода арестовали по делу о госизмене. Женщина обвиняется в передаче украинским службам информации о дислокации российских военнослужащих. Как утверждается в материалах дела, она передавала украинской стороне координаты и фотографии, указывающие на расположение одного из подразделений Вооружённых сил РФ. Максимальное наказание по статье о госизмене – пожизненное лишение свободы.