Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 декабря, 03:26

СК заочно обвинил оператора БПЛА ВСУ по делу о теракте в Брянской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Военнослужащий украинских формирований и оператор БПЛА Геннадий Третьяков заочно арестован и объявлен в международный розыск по обвинению в совершении террористического акта в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Оператор БПЛА ВСУ Геннадий Третьяков. Фото © Telegram / Следком

Оператор БПЛА ВСУ Геннадий Третьяков. Фото © Telegram / Следком

«Военными следователями установлено, что 9 февраля 2025 года Третьяков, находясь на территории Украины, произвёл запуск БПЛА FPV DJI Mavic 3Е, с которого осуществил сброс боеприпаса в Погарском районе, в результате чего погиб мужчина. По ходатайству следователя ГВСУ СК России Третьякову заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

ФБР назначило вознаграждение за данные о стрелявшем в Брауновском университете
ФБР назначило вознаграждение за данные о стрелявшем в Брауновском университете

А ранее жительницу Белгорода арестовали по делу о госизмене. Женщина обвиняется в передаче украинским службам информации о дислокации российских военнослужащих. Как утверждается в материалах дела, она передавала украинской стороне координаты и фотографии, указывающие на расположение одного из подразделений Вооружённых сил РФ. Максимальное наказание по статье о госизмене – пожизненное лишение свободы.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • СК РФ
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar