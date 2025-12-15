Прямая линия 2025
15 декабря, 14:10

Жительницу Белгорода арестовали за передачу СБУ данных о российских военных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

В Белгородской области арестована местная жительница по делу о госизмене. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное УФСБ, женщина обвиняется в передаче украинским службам информации о дислокации российских военнослужащих.

Согласно материалам следствия, в декабре 2023 года женщина установила контакт со Службой безопасности Украины (СБУ). Она передавала украинской стороне координаты и фотографии, указывающие на расположение одного из подразделений Вооружённых сил РФ.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, предусматривающей ответственность за государственную измену. Максимальное наказание по данной статье – пожизненное лишение свободы.

ФСБ показала видео с задержанными диверсантами, работавшими на спецслужбы Украины
Ранее СК предъявил обвинение 16-летнему жителю Московской области по статье о теракте после поджога релейного шкафа на железной дороге. По данным ведомства, подросток получил в мессенджере предложение выполнить поджог за денежное вознаграждение и согласился.

Наталья Демьянова
