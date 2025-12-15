ФСБ показала видео с задержанными диверсантами, работавшими на спецслужбы Украины

ФСБ России опубликовала признания россиян, задержанных за диверсии. В видео они детально рассказали, как из жертв телефонных аферистов превратились в исполнителей заданий украинских спецслужб, действуя под жёстким давлением.

Схема была одинаковой: сначала мошенники выманивали деньги или взламывали аккаунт на «Госуслугах». Затем звонил «сотрудник спецслужб», обвинявший человека в финансировании ВСУ и угрожавший тюрьмой или расправой над близкими. Чтобы «замять дело», требовалось выполнить «спецзадание».

ФСБ задержала 10 россиян, совершавших диверсии. Видео © ЦОС ФСБ России

Одна из задержанных женщин описала, как 13 октября поздно вечером ей позвонил неизвестный мужчина и под угрозами приказал купить канистру, ведро, зажигалку и бензин. После этого ей было вызвано такси, и под постоянным видеоконтролем она совершила поджог полицейского автомобиля, стоявшего у крыльца. Молодой человек рассказал, что ему позвонил лжесотрудник его вуза и под предлогом регистрации в электронном дневнике через «Госуслуги» выманил данные, после чего переключил на «сотрудника Центробанка». Под угрозой обвинения в финансировании экстремистов и безопасности близких его заставили изготовить «коктейль Молотова» и поджечь служебный автомобиль.

Другие фигуранты также сообщили о схожих схемах: им звонили якобы от имени оператора связи, почты или МФЦ, выманивали коды доступа из SMS, после чего получали контроль над их учётными записями на государственном портале. Далее следовала связь с фальшивыми сотрудниками Центробанка, которые под предлогом «финансовой проверки» заставляли оформлять кредиты и переводить крупные суммы — от 300 тысяч до более чем миллиона рублей. Для «завершения проверки» и возврата средств от них требовали совершить серию диверсий. В ряде случаев мошенники сами вызывали такси для доставки задержанных к месту совершения преступления.

Напомним, что ранее ФСБ объявила о задержании 10 граждан России в пяти различных регионах. Эти лица действовали по указанию украинских спецслужб и совершили поджоги служебных автомобилей правоохранительных органов, а также незаконно вмешивались в работу объектов энергетики и транспорта. Кроме того, сообщается, что задержанные, будучи обманутыми мошенниками, оформили кредиты на суммы от 300 тысяч до 1,6 миллиона рублей и перевели эти средства на так называемые «безопасные счета».