ФСБ задержала 10 диверсантов, действовавших по заказу Киева

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) сообщила о задержании десяти граждан России в пяти регионах страны по подозрению в подготовке диверсий и терактов. По данным ведомства, задержанные действовали по указке украинских спецслужб.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России проинформировал, что операция по пресечению деятельности состоялась в Республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае.

В ЦОС уточнили, что задержанные россияне, действуя по заданиям украинских спецслужб, совершили поджоги служебных автомобилей правоохранительных органов, а также незаконно вмешивались в работу объектов энергетики и транспорта.

В ходе допросов выяснилось, что мотивом для совершения этих преступлений послужило мошенничество. Задержанные рассказали, что сначала они стали жертвами телефонных мошенников, оформили кредиты и перевели на так называемые «безопасные счета» значительные суммы — от 300 тысяч до 1,6 миллиона рублей.

После этого, как сообщается, с ними связались лица, выдававшие себя за сотрудников российских правоохранительных органов через мессенджер Telegram. Под предлогом того, что им может грозить уголовная ответственность за финансирование Вооруженных сил Украины, подозреваемых склонили к совершению противоправных действий. Эти действия якобы должны были послужить проверкой антитеррористической защищенности объектов.

Ранее ФСБ предотвратила убийство российского чиновника. Силовики задержали жителя Донецкой Народной Республики, которого подозревают в государственной измене, подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки.