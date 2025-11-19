Бомба и деньги в кустах: ФСБ предотвратила убийство российского чиновника

ФСБ задержала жителя Донецкой Народной Республики, которого подозревают в государственной измене, подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Видео © ФСБ России

По данным спецслужбы, в ходе оперативных мероприятий установили, что мужчина собирал информацию о местах размещения российских военнослужащих и передавал её представителям ГУР Минобороны Украины через Telegram.

Также по указанию украинских кураторов он извлекал компоненты из заранее подготовленных схронов и собирал самодельные взрывные устройства, предназначенные для диверсий на территории ДНР, а также забирал из кустов у дороги деньги. Кроме того, задержанный вёл слежку и, по версии следствия, планировал теракт против высокопоставленного сотрудника регионального органа власти.

Следственное подразделение УФСБ по ДНР возбудило уголовные дела по статьям о приготовлении к преступлению, теракте и государственной измене (ч.1 ст.30, п.«а» ч.2 ст.205, ст.275 УК РФ).

Ранее ФСБ предотвратила теракт, который украинские спецслужбы готовили против одного из высокопоставленных российских чиновников. По данным ведомства, взрыв хотели устроить у могилы его родственников на Троекуровском кладбище – устройство спрятали в декоративной вазе с цветами, замаскировав под обычную камеру наблюдения.