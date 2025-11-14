Для теракта на Троекуровском Киев хотел использовать камеру-шпиона в вазе

Для подготовки убийства высокопоставленного российского чиновника, которое планировали на Троекуровском кладбище, украинские спецслужбы использовали закамуфлированную камеру. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Для подготовки теракта использовалась закамуфлированная под вазу с цветами камера видеонаблюдения, способная дистанционно передавать данные за рубеж. Задержаны четверо причастных.

Напомним, ФСБ предотвратила теракт, который украинские спецслужбы готовили против одного из высокопоставленных российских чиновников. По данным ведомства, взрыв хотели устроить у могилы его родственников на Троекуровском кладбище – устройство спрятали в декоративной вазе с цветами, замаскировав под обычную камеру наблюдения.