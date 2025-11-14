Россия и США
Для теракта на Троекуровском Киев хотел использовать камеру-шпиона в вазе

Обложка © ЦОС ФСБ

Для подготовки убийства высокопоставленного российского чиновника, которое планировали на Троекуровском кладбище, украинские спецслужбы использовали закамуфлированную камеру. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Для подготовки теракта использовалась закамуфлированная под вазу с цветами камера видеонаблюдения, способная дистанционно передавать данные за рубеж. Задержаны четверо причастных.

Киев обещал расплатиться наркотиками за теракт против чиновника в Москве

Напомним, ФСБ предотвратила теракт, который украинские спецслужбы готовили против одного из высокопоставленных российских чиновников. По данным ведомства, взрыв хотели устроить у могилы его родственников на Троекуровском кладбище – устройство спрятали в декоративной вазе с цветами, замаскировав под обычную камеру наблюдения.

