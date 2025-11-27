ФСБ задержала в Хабаровске 25-летнюю девушку, которая шпионила за бойцами СВО по заданию СБУ

Сотрудники ФСБ задержали в Хабаровске 25-летнюю девушку, которая по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) собирала данные об участниках СВО.

Как рассказали в ФСБ, в 2023 году хабаровчанка связалась через WhatsApp с представителями СБУ. Для них она собирала сведения о военнослужащих, участвующих в боевых действиях в зоне СВО. Информацию предполагалось использовать для «нанесения ущерба безопасности Вооружённым силам Российской Федерации».

Сейчас девушка арестована, против неё возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

А ранее ФСБ предотвратила убийство российского чиновника. Силовики задержали жителя Донецкой Народной Республики, которого подозревают в государственной измене, подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки.