27 ноября, 08:04

ФСБ задержала в Хабаровске 25-летнюю девушку, которая шпионила за бойцами СВО по заданию СБУ

Обложка © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали в Хабаровске 25-летнюю девушку, которая по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) собирала данные об участниках СВО.

Как рассказали в ФСБ, в 2023 году хабаровчанка связалась через WhatsApp с представителями СБУ. Для них она собирала сведения о военнослужащих, участвующих в боевых действиях в зоне СВО. Информацию предполагалось использовать для «нанесения ущерба безопасности Вооружённым силам Российской Федерации».

Сейчас девушка арестована, против неё возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

ФСБ показала видео с реакцией «вежливого террориста» на приговор в 24 года
А ранее ФСБ предотвратила убийство российского чиновника. Силовики задержали жителя Донецкой Народной Республики, которого подозревают в государственной измене, подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

