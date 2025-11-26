ФСБ показала видео с реакцией «вежливого террориста» на приговор в 24 года

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России обнародовал видеозапись, демонстрирующую крайне необычную реакцию осужденного на вынесенный ему приговор.

На видеозаписи видно, как мужчина, родившийся в Ростове-на-Дону в 1970 году, почти не проявляет никаких эмоций, слушая оглашение своего наказания: 24 года заключения в колонии строгого режима.

Реакция террориста на вынесенный ему приговор в 24 года. Видео © ЦОС ФСБ

Особую причудливость ситуации придает его поведение при выводе из зала суда. Осужденный обернулся, слегка кивнул головой и, по свидетельству очевидцев, произнес: «До свидания».

Следствие доказало, что данный гражданин был признан виновным по статьям о государственной измене и организации террористической деятельности и участии в ней. Установлено, что он добровольно инициировал контакт со Службой безопасности Украины, предложив свои услуги. Получив указания от своего куратора, он занялся сбором конфиденциальной информации, касающейся систем противовоздушной обороны (ПВО) в Московском регионе. Кульминацией его преступной деятельности стало получение задачи по организации подрыва воздушного судна, на борту которого находился высокопоставленный российский чиновник

Напомним, уроженец Ростова-на-Дону был осуждён на 24 года колонии строгого режима за государственную измену и организацию террористической деятельности. Злоумышленник вышел на связь с украинской разведкой и предложил свои услуги. Он собирал данные о системе ПВО Подмосковья, запускал беспилотник для выявления уязвимостей, а затем получил задание взорвать самолет российского официального лица.