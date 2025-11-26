Россиянин получил 24 года тюрьмы за работу на СБУ и подготовку атаки на самолёт чиновника

Уроженец Ростова-на-Дону был осуждён на 24 года колонии строгого режима за государственную измену и организацию террористической деятельности. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, злоумышленник вышел на связь с украинской разведкой и предложил свои услуги. Он собирал данные о системе ПВО Подмосковья, запускал беспилотник для выявления уязвимостей, а затем получил задание взорвать самолет российского официального лица.

Суд признал мужчину виновным по статьям о государственной измене и организации террористической деятельности. Помимо лишения свободы, ему назначили штраф в 500 тысяч рублей. Материалы уголовного дела уже направлены в суд.

Ранее УФСБ по Краснодарскому краю опубликовала видео момента задержания мужчины, который собирался устроить теракт на железнодорожных путях. В управлении пояснили, что мужчину завербовали сотрудники украинской спецслужбы для диверсии.