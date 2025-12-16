Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 декабря, 01:39

ФБР назначило вознаграждение за данные о стрелявшем в Брауновском университете

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Willie Pena

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Willie Pena

Федеральное бюро расследований (ФБР) предлагает $50 000 тому, кто предоставит информацию, которая поможет опознать и задержать стрелка, напавшего на Брауновский университет в Провиденсе (штат Род-Айленд). Об этом сообщил представитель ФБР Тед Докс на пресс-конференции.

«Мы объявляем о том, что ФБР предлагает $50 тыс. за информацию, которая может привести к опознанию, аресту и предъявлению обвинений данному человеку», — сказал Докс.

Правоохранительные органы обнародовали новые записи с камер наблюдения. Видео © FBI

Правоохранительные органы обнародовали новые записи с камер наблюдения. На них виден предполагаемый стрелок в тёмной одежде и чёрной медицинской маске.

Задержанный по делу о стрельбе в Брауновском университете служил в армии США
Задержанный по делу о стрельбе в Брауновском университете служил в армии США

Ранее Брауновский университет отменил все экзамены осеннего семестра 2025 года после стрельбы в кампусе. Уточняется, что студенты могут получить итоговую оценку на основе ранее выполненных работ, без сдачи финального экзамена. Напомним, ранее в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд) произошла стрельба. Погибли два студента, ещё девять человек получили ранения.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • США
  • фбр
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar