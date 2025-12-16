ФБР назначило вознаграждение за данные о стрелявшем в Брауновском университете

Федеральное бюро расследований (ФБР) предлагает $50 000 тому, кто предоставит информацию, которая поможет опознать и задержать стрелка, напавшего на Брауновский университет в Провиденсе (штат Род-Айленд). Об этом сообщил представитель ФБР Тед Докс на пресс-конференции.

«Мы объявляем о том, что ФБР предлагает $50 тыс. за информацию, которая может привести к опознанию, аресту и предъявлению обвинений данному человеку», — сказал Докс.

Правоохранительные органы обнародовали новые записи с камер наблюдения. Видео © FBI

Правоохранительные органы обнародовали новые записи с камер наблюдения. На них виден предполагаемый стрелок в тёмной одежде и чёрной медицинской маске.

Ранее Брауновский университет отменил все экзамены осеннего семестра 2025 года после стрельбы в кампусе. Уточняется, что студенты могут получить итоговую оценку на основе ранее выполненных работ, без сдачи финального экзамена. Напомним, ранее в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд) произошла стрельба. Погибли два студента, ещё девять человек получили ранения.